«AUM» تستضيف بطولة «Brands League 2023» لكرة القدم

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استضافت جامعة الشرق الأوسط الأميركية بطولة «Brands League 2023» لكرة القدم، المخصصة لأصحاب العلامات التجارية على مستوى الكويت، والتي ستقام طوال عشرة أيام، ابتداءً من السابع وحتى 16 يناير الحالي. وشهد اليوم الأول من مواجهات دور المجموعات منافسات حماسية، ومستويات فنية عالية لأغلب الفرق المشاركة، وغزارة تهديفية بلغت 48 هدفًا في المباريات الثمانية التي أقيمت على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأميركية.

أهم الشركات ترعى بطولة «Brands League 2023» في نسختها الثانية

وتشارك AUM كشريك استراتيجي في دوري العلامات التجارية، الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا، تم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الـ 16. ويرعى البطولة مجموعة متميزة من الشركات منها: بنك بوبيان، الشركة الكويتية لخدمات الطيران، شركة أطياب المرشود، مجموعة البابطين للسيارات، شركة زين للاتصالات، الهيئة العامة للشباب والرياضة، برج الحمرا، جريدة الأنباء، شركة اليسرة فاشن، شركة جوين.

أجواء تنافسية جمعت فرق أهم الشركات

وقد تميزت البطولة بمشاركة فرق عدد من الشركات ومن مختلف القطاعات منها على سبيل المثال لا الحصر: معهد الكويت للأبحاث العلمية، شركة اليسرة فاشن، جريدة الراي، شركة الزياني، جريدة النهار، جريدة الأنباء، شركة طلبات، جريدة السياسة، شركة أطياب المرشود، جريدة الجريدة، وفريق جامعة AUM المستضيفة للبطولة، ومعظم الجامعات المحلية.

نتائج اليوم الأول

شهد اليوم الأول فوز فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية على نظيره عصير تايم بنتيجة 4-0. كما تفوقت الجامعة الدولية على كلية القانون الكويتية العالمية بنتيجة 3-0 ضمن مواجهات المجموعة الأولى. واحتل فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية صدارة المجموعة الثانية بالفوز على نظيره فريق الزياني بنتيجة 6-1. وضمن ذات المجموعة، تغلب فريق الجامعة العربية المفتوحة على فريق جريدة القبس بنتيجة 12-0. وفي مواجهات المجموعة الثالثة، فاز فريق اليسرة للأغذية على نظيره كلية القانون الكويتية العالمية بنتيجة 3-0. وتخطى فريق جامعة الكويت نظيره فريق «طلبات» بنتيجة 4-2. وفاز فريق أطياب المرشود الذي لعب فيه لاعب كرة القدم السابق فهد الأنصاري على فريق كلية ألجونكوين الكندية بنتيجة 6-2. وتغلب فريق تصميم على الجامعة الدولية بنتيجة 4-1، في مواجهات المجموعة الرابعة. وأشاد المدير الرياضي في جامعة الشرق الأوسط الأميركية ليام أوبراين بالمستوى الفني الرفيع الذي شهده اليوم الأول، وقال: «سعدت بالأداء الفني لأغلب الفرق المشاركة، ويبدو أنها تحضرت جيدًا لافضل مشاركة ممكنة في البطولة، مما سيجعل من الصعب التكهن بهوية الفرق التي ستتأهل للأدوار الإقصائية. كما أن هناك العديد من اللاعبين المشاركين الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهارة الفردية». وأكد ليام أوبراين أن فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية قد تحضر بدوره بأفضل صورة ممكنة. وأضاف: «نسعى لإحراز المركز الأول في أي بطولة نشارك فيها. وهدفنا الرئيسي في «براندز ليغ 2» التأهل للمباراة النهائية. وسوف نتعامل مع البطولة بحسب مراحلها. نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في دوري العلامات التجارية الثاني، على أن تكون بطولة يسعد بها جميع المشاركين».

نتائج مباريات اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني بدور المجموعات والذي شهد تنافسًا كبيرًا بين الفرق، تم تسجيل 32 هدفًا. وقد فاز فريق جريدة الأنباء على فريق كلية ألجونكوين الكندية بنتيجة 6-3 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وفي منافسات المجموعة الخامسة، تغلب فريق جريدة الراي على نظيره جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) بنتيجة 5-2؛. وضمن المجموعة ذاتها، تفوق فريق شركة هازار على جامعة الكويت بنتيجة 7-1. وأحرز فريق شركة زين للاتصالات فوزًا رائعًا على شركة «بيور شوال» بثلاثة أهداف للا شيء ضمن مواجهات المجموعة السادسة. فيما جاءت نتيجة المباراة الثانية لذات المجموعة سلبية بعد تعادل دون أهداف بين فريقي جريدة «النهار» و«ديليفرو».

وجاءت مواجهة الجامعة العربية المفتوحة مع جريدة السياسة متكافئة في المجموعة السابعة، وغلب عليها الطابع الدفاعي في أغلب فتراتها، لتنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين. وفي آخر مواجهتين في اليوم الثاني، تغلب فريق «تواق» على نظيره فريق الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» بهدفين دون رد. بينما فاز فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا على جريدة الجريدة بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات المجموعة الثامنة.

معرض على هامش البطولة

تزينت ساحات AUM بمجموعة كبيرة من البوثات في المعرض المقام على هامش البطولة، أبرزها: بنك الكويت الوطني، شركة الغانم للسيارات، شركة بهبهاني للسيارات، بنك بوبيان، الشركة الكويتية لخدمات الطيران، شركة أطياب المرشود، مجموعة البابطين للسيارات، شركة زين للاتصالات، شركة اليسرة فاشن، وذلك بالإضافة لعدد من المطاعم.

مسرح وفعاليات متنوعة وشاشات لمتابعة خليجي 25

كما تم تجهيز مسرح لإقامة فعاليات متنوعة وحضور العديد من الفرق الموسيقية، بالإضافة إلى شاشات عرض كبيرة للجمهور والفرق المشاركة لنقل مباريات كأس الخليج 25 المقامة في البصرة للراغبين في متابعتها خلال سير منافسات الدوري.

