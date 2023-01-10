تزكية في العربي وكاظمة

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انسحب 3 مرشحين من قائمة النادي العربي للدورة الانتخابية 2023-2027، لتتم تزكية مجلس الإدارة الذي يضم 9 أسماء، وهم: الرئيس عبدالعزيز عاشور، وعلي مندني، وفؤاد المزيدي، وفهد الفهد، وعلي النصر، وإسماعيل حبيب، وعلي أتش، وعدنان أبل، ومحمد جاسم عاشور. وتوجه رئيس النادي عبدالعزيز عاشور بالشكر إلى الأعضاء الثلاثة المنسحبين عبدالله جمال و عادل عوض و عبدالوهاب النصف. وكتب عاشور في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: «كل الشكر و التقدير لاعضاء الجمعية العمومية و نتمنى التوفيق والنجاح للمجلس الجديد و نشكر الاخوان عبدالله جمال و عادل عوض و عبدالوهاب النصف على نكران الذات و تنازلهم للتزكية و مساندة اخوانهم».

وفي نادي كاظمة، انسحب المرشح المستقل بدر الفودري لصالح قائمة «أسرة» كاظمة التي يترأسها أسعد البنوان رئيس النادي الحالي، وتضم كلا من: يوسف بوسكندر، ووليد الياقوت، وعبدالله الدويسان، وعبداللطيف السعيد، وعمر الملا، وعبدالرحمن الدخيل، وسالم العبكل، وفيصل المحطب. وبذلك تقتصر الانتخابات التي ستجرى الخميس المقبل على ناديي الجهراء والنصر، بعد تزكية بقية الأندية.

