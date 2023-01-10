الكويت يستضيف النصر في «سلة آسيا»

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يستقبل الكويت في 07:30 مساء اليوم ضيفه النصر السعودي على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري السوبر لأندية غرب آسيا في كرة السلة.

ويتصدر الكويت المجموعة برصيد 4 نقاط يأتي بعده المنامة البحريني والسد القطري اللذان التقيا في وقت متأخر مساء أمس، برصيد 3 نقاط لكل منهما، وأخيراً النصر بنقطتين.

وكان الأبيض حقق الانتصار في مباراتيه الماضيتين على السد 99-93 بعد التمديد، وعلى المنامة 91-88 وهو يسعى إلى مواصلة انتصاراته اليوم للانفراد بصدارة المجموعة.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية. ويضم زون الخليج مجموعتين حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

ويقدم الأبيض بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز مستويات متميزة سواء على مستوى البطولة الآسيوية أو في البطولات المحلية حيث يتصدر حالياً ترتيب الفرق في بطولة الدوري وهو يتطلع إلى الظفر بالمركز الأول في مجموعته وبلوغ الدور الثاني من البطولة الآسيوية للمنافسة الجدية على اللقب.

ويعتمد المدرب الالماني على مجموعة مميزة من اللاعبين امثال حمد ومحمد عدنان وتركي حمود ومصطفى الرفاعي وعلي الهدهود بالاضافة الى المحترفين الثلاثة الاميركيين ماركوس ولالان وبلين. في المقابل يريد النصر المحافظة على آماله في المنافسة من خلال تحقيق الفوز في لقاء اليوم رغم معرفته بصعوبة المهمة أمام الأبيض الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.

