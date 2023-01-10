القرين حسم تأهله إلى ثاني «السلة»

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حسم القرين تأهله إلى الدور الثاني بفوزه على التضامن 75-52، فيما تغلب الصليبخات بجدارة على اليرموك 89-78 أول من امس ضمن منافسات الجولة 11 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وارتفع رصيد القرين الى 16 نقطة، والصليبيخات الى 15 نقطة، واليرموك 11 والتضامن 10.

وبذلك انضم القرين إلى الكويت وكاظمة والقادسية اللذان ضمنا تأهلهم إلى الدور الثاني، بينما سيتحدد على ضوء المباريات المتبقية الفريقان اللذان سيحسمان البطاقتين المتبقيتين إذ ستكون المنافسة على أشدها بين الصليبخات والعربي والجهراء.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مواجهات في نصف النهائي.

