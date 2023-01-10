الاخيرة

يخبرني مستشار كويتي وشخصية فاضلة أنه قدم من مسقط ومعه زوجته المتدينة وقد أحضرت معها «قناني» زيت الزيتون، وصلا إلـى الكويت فإذا بشنطهما قد أُخِّرت وحُجزت وبادرهما المفتش الجمركي الشاب بالقول «خالتي لو جايبة بطل «قنينة» ميخالف ولكن 5 بطول وايد» وقد افترض بسوء نية أن تلك «القناني» هي بطول خمر وقد أتاه رد ألجمه.

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في زيارتي الأخيرة لمصر مع زوجتي وهي متدينة أيضاً زرنا منطقة عجيبة غربي مدينة مرسى مطروح، التي تشتهر بالسواحل الساحرة على البحر وأشجار الزيتون على البر وتنتشر معها العصارات الجميلة على الطريق، حيث تباع «قناني» زيت الزيتون بأنواعها وأحجامها وألوانها المختلفة، وقد اشترينا «قناني» زيت زيتون عدة للاستعمال والإهداء أحضرناها معنا إلى الكويت، وكحال الصديق أتاني شباب من الجمارك ليخبروني أن جهاز الإنذار قد دق لوجود القناني وأنهم يريدون فتح الشنط، رحبت بذلك وسألتهم إن كانوا قد زاروا يوماً سوق جمعيتهم التعاونية، ردوا بالإيجاب فقلت لهم ألم تلاحظوا أن الأرفف مليئة بالقناني الزجاجية التي تعبأ بزيت الزيتون وماء اللقاح والعسل ومئات الاستخدامات الأخرى، فلماذا تفترضون سوء النوايا وأن كل القناني خمور وهل يراد لنا أن نحرم كذلك من احضار المنتجات البريئة كونها فقط معبأة بقناني زجاجية؟! وألم يدربوكم على ما يسمى بـ «البروفايلينغ» أي كيفية التمييز بين المشبوهين الذين يقومون بتهريب الممنوعات وبين الناس المحترمة الشريفة فجميع مطارات العالم بها بوابات خضراء ولا تُفتح شنط إلا من يشتبه به وليس الجميع...

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وفي هذا السياق، يخبرني صديق أوروبي محترم دائم الزيارة للكويت منذ سنوات طوال لأمور خاصة بعمله أنه اعتاد إحضار علب شوكولاتة فاخرة لإهدائها للأصدقاء والعملاء بالكويت دون إشكال إلا أن جمارك المطار بدأت في زياراته الأخيرة تقوم بفتح العلب مما يجعلها غير صالحة للإهداء بعد فتحها والذي سببه الحقيقي افتراض سوء النية وأنها شوكولاتة بالخمر، ويضيف أن جميع من أتعامل معهم كبار بالسن لا يمكن أن أهديهم شوكولاتة بالخمر بل إنهم بالكاد يستخدمون الشوكولاتة العادية وبالعادة يهدونها بدورهم لأطفالهم وأحفادهم... بحق لماذا هذا التشدد غير المبرر وافتراض سوء النوايا بالجميع وجعل الكويت بلداً طارداً للزائر والمقيم... لست أدري؟!

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آخر محطة:

1- الخمر موجود كحقيقة وبشكل قانوني في 200 دولة مما مجموعه 203 بلاد بالعالم لذا فهو قطعا ليس أكثر ضرراً أو خطراً من المخدرات الممنوعة في جميع أنحاء العالم، لذا فمن الغريب جداً أن منافذنا الجوية وحتى البرية لا تحتوي كلاباً للبحث عن المخدرات التي للعلم لا توضع في قناني زجاجية كي يتم القضاء على تلك الآفة التي تقتل كل عام عشرات الشباب الكويتي وتتسبب بجرائم القتل الشنيعة والتعدي على رجال الأمن دون خوف.

2- كيف يتم محاربة تهريب المخدرات وحتى الأسلحة، والمسنات الخاصة موجودة، حيث تصل القوارب من عرض البحر للشاليهات مباشرة دون تفتيش وثقوا أن كثيراً منها لا تحمل قناني زيت الزيتون بل لفات مخدرات خفيفة الوزن غالية الثمن.

