جبال مكة المكرمة خضراء

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نشرت حسابات رسمية سعودية، صورا عدة تظهر تحول الجبال المحيطة بمكة المكرمة إلى اللون الأخضر، الأمر الذي استرعى انتباه رواد مواقع التواصل. ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الموثق على «تويتر»، مقطع فيديو بعنوان «جبال مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها أخيراً». وحصد الفيديو خلال ساعات أكثر من 300 ألف مشاهدة. ويظهر الفيديو تنامي الأعشاب وتغطيتها لمناطق جبلية حول مكة. أما حساب «أمانة العاصمة المقدسة» على «تويتر» فقد نشر عدة صور ضمن وسم #بيئتنا_مسؤوليتنا، وتظهر بساطا أخضر يغطي مساحات واسعة في المنطقة. وخلال الأيام الماضية، هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة بشكل متكرر، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تساقط البرد.