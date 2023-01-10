«قتيلة السيلفي» تهز مصر.. ذبح زوجته وأرسل «الرأس» لأهلها

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فجرت ما باتت تعرف بقضية «قتيلة السيلفي» الوحشية غضب الشارع المصري فيما فجر والد الزوجة المغدورة مفاجآت تتعلق بالجاني وعلاقته بزوجته وأهلها. وقال والد زينب التي ذبحها زوجها أمام بناته الثلاث في محافظة الدقهلية المصرية إن ابنته كانت منفصلة عن زوجها لمدة عامين بسبب تعاطيه المخدرات، بعد زواج دام 7 سنوات لكنه عاد أخيراً «يترجاها» كي توافق على العيش معه من اجل بناتها.

وأشار الوالد في حديث نشره موقع «القاهرة 24»، إلى أنه بعد تدخل أحد الأهالي، تم عقد قران المتهم وزوجته المجني عليها، لتعود إلى منزلها يوم الأربعاء الماضي، لافتا إلى أن آخر مكالمة بينها وبينه كانت قبل الواقعة بيوم واحد، واطمأنت الضحية على والدها. وقال إن المتهم بعد أن أنهى حياتها أمام بناته أرسل لهم الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا «موتها وصورها وبعتلنا الصورة على النت، وسبب انفصالها عنه في المرة الأولى هو اكتشافها بأنه يتعاطى مواد مخدرة».

وكانت الدقهلية قد شهدت الواقعة المفجعة الأحد، عندما قام الزوج حمادة العجوز بذبح زوجته وفصل رأسها عن جسدها، ثم التقط سيلفي بجانب الجثة وأرسلها لأهلها، وطلب حضور وسائل الإعلام للتصوير معه. وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه رغم تهديداته بذبح بناته الثلاث إذا حاولت الشرطة اعتقاله قبل وصول كاميرات قنوات الإعلام ليطرح قضيته على الملأ.

