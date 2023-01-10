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مهرجان الصيد الجليدي


استعاد مهرجان الصيد الجليدي السنوي في كوريا الجنوبية حيويته المعتادة بتوافد آلاف السياح للمشاركة في صيد الأسماك بالصنارات أو حتى بأيديهم العارية في مقاطعة هواشون في مقاطعة غانج وون والتي شهدت بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية حشودًا من الزوار تسابقوا لاصطياد سمك السلمون المرقط «سانشونيو» من نهر متجمد مع انطلاق الحدث الشهير للمرة الأولى بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة « كورونا». وعلى الرغم من إطلاق المهرجان منذ 20 عامًا فقط، فقد اجتذب الحدث ملايين الزوار سنويًا وأصبح احتفالًا مفضلًا لوفرة سمك السلمون المرقط الذي يغمر المقاطعة الشمالية في هذا الوقت من العام. وبالإضافة إلى المشاركة في صيد الأسماك ، يمكن لرواد المهرجان أيضًا لعب كرة القدم على الجليد أو حتى تذوق السانشونيو المشوي. ويقام الحدث على بعد 12 ميلاً فقط جنوب المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.


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