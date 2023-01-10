ولي العهد: دعم جهود الطلاب والطالبات المتميزين

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس سعد فلاح الطامي أول عربي يلقي كلمة الطلبة الخريجين في جامعة جورج واشنطن الأميركية والتي تعد إحدى أهم كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية على مستوى العالم.

وأشاد سمو ولي العهد بما قدمه الطامي من انجاز أكاديمي عكس صورة متميزة للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، مؤكدا سموه حفظه الله على دعم جميع الجهود المبذولة من الطلاب والطالبات المتميزين والتي من شأنها رفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولة المحلية والعالمية، متمنيا سموه له ولجميع بنات وأبناء الكويت التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعملية.

