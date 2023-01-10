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وطن النهار

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البغلي والسفير الصيني بحثا تعزيز علاقات الكويت وبكين


بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالدور الذي تؤديه وزارتا الشؤون الاجتماعية في كل من البلدين.
وأشادت في بيان صحافي خلال استقبالها السفير جيانوي بعمق العلاقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
من جهته أكد السفير الصيني حرص بلاده على استمرار التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات لاسيما الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، داعيا الوزيرة البغلي الى زيارة الصين لتعزيز التعاون وتحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين.
وأعرب عن امتنانه وتقديره لدولة الكويت لاهتمامها بتحسين معيشة العمالة الصينية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.


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