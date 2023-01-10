الصميط: «الهيئة الخيرية» ماضية في مواجهة تحديات «الأزمات الإنسانية»

وطن النهار

شاركت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في أعمال الدورة 66 للمجلس الرئاسي الدائم لصندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، بوصفها إحدى ثلاث منظمات إنسانية في العالم الإسلامي تحظى بعضوية المجلس الرئاسي.

ناقش الاجتماع الذي حضره المدير العام للهيئة الخيرية بدر الصميط حُزمة من البنود، منها تقرير بشأن الأنشطة الخاصة بتنفيذ قرارات الدورة الخامسة والستين للمجلس، والوضع المالي الحالي للصندوق، ومشروع الموازنة التقديرية لمشاريع الصندوق للعام المالي 2023م، ومشروع الموازنة التقديرية التشغيلية للعامين الماليين 2023- 2024م.

وقال الصميط على هامش الاجتماع إن الهيئة تولي العمل المشترك بين المؤسسات الإنسانية الإسلامية اهتمامًا كبيرًا بهدف تضافر جهودها وتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة التي أفرزتها الأزمات الإنسانية المتوالية، وتداعياتها المؤلمة الناجمة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.

وبحث الاجتماع مستجدات وقفية صندوق التضامن الإسلامي واستثمارات رأسمال الوقفية، واستعرض تقارير تفصيلية عن الجامعة الإسلامية بالنيجر ونظيرتها في أوغندا، اللتين تم إنشاؤهما وتشغيلهما بدعم من الصندوق وأعضائه، حيث قدم هذه التقارير مديرا الجامعتين، واستعرضا خلالهما إنجازاتهما منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس، والتحديات التي تواجههما، وخططهما المستقبلية، واختتما كلمتيهما بتقديم الشكر الجزيل للصندوق ولجميع الداعمين لمسيرة الجامعتين، وكان للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية نصيب وافر من الشكر لدورها المستمر في دعم أعمال الجامعتين.

ويتصدى الصندوق للعديد من المهمات الإنسانية التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والدينية وغيرها في الدول الأعضاء وبخاصة الأقل نموًا والبلدان التي تضم أقليات مسلمة، ويسعى إلى توسيع مصادر دخله وتوفير المزيد من الموارد في مواجهة الاحتياجات المتزايدة للدعم الإنساني والتنموي في الدول الأعضاء.

ويتشكل المجلس الدائم من 21 عضوا، وهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي و13 ممثلًا للدول الأعضاء في المنظمة ويتم اختيارهم من قبل مؤتمر وزراء الخارجية لمدة 4 سنوات، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و3 من رؤساء المنظمات الإنسانية العاملة في دول منظمة التعاون الإسلامي و3 رجال أعمال من ذوي التوجهات الخيرية.

