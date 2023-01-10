محافظ حولي: أيادينا ممدودة لإزالة عقبات مسيرة القطاع الطبي

وطن النهار

استقبل محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور عبدالعزيز الفرهود مدير منطقة حولي الصحية.

وقال خلال اللقاء إن الدور الذي يقوم به القطاع الصحي في المحافظة له أهمية كبيرة تنعكس على صحة المواطنين والمقيمين خصوصاً مع ما شهده العالم من انتشار للأمراض خلال السنوات الماضية.

وأكد على مد يد العون للقطاعات الصحية وضرورة التعاون لإزالة كافة المعوقات التي قد تعرقل مسيرتهم من أجل الحفاظ على صحة المجتمع.

وتوجه المحافظ بالشكر للكوادر الصحية في البلاد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

