«تنمية الخيرية» أشرفت على بناء 60 وحدة سكنية لنازحي اليمن

أول النهار

وضع وكيل محافظة (مأرب) اليمنية محمد المعوضي حجر الأساس لمشروع بناء قرية سكنية نموذجية للنازحين تتكون من 60 وحدة سكنية بتمويل من (وقف منصور الخليفي للخيرات) وإشراف جمعية (تنمية الخيرية) في الكويت.

وأعرب المعوضي في تصريح صحافي خلال التدشين عن بالغ تقديره وامتنانه للكويت أميرا وحكومة وشعبا على تدخلاتها الإغاثية والتنموية بجانب الشعب اليمني «وخصوصا مثل هذه التدخلات النوعية التي تسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة النازحين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني».

من جانبه أكد مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في (مأرب) سيف مثني أن هذا المشروع يشكل «تدخلا نوعيا مؤثرا في حياة النازحين» لحمايتهم من الظروف الطبيعية القاسية كالحر والمطر والبرد والرياح وتجنب الحرائق المتكررة ومساعدتهم على الاستقرار والعمل والإنتاج.

وأشاد مثني بالتدخلات الإنسانية لدولة الكويت ومشاريعها الحيوية التي «تراعي احتياج النازحين وتحدث تأثيرا ملموسا في حياتهم».

بدوره أوضح نائب رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع صقر الجعدي أن القرية تشمل بناء 60 مسكنا فيما يتكون كل مسكن من غرفتين وحمام ومطبخ وفناء مجهز بالطاقة الشمسية مبينا أن المشروع يشمل بناء مسجد وخزانات مياه وشبكة صرف صحي للقرية.

