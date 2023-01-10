.. «أم الجلسات»

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?كتب لافي النبهان

يعقد مجلس الأمة جلسة ساخنة اليوم مزدحمة بعدد من القوانين الشعبوية التي ربما تطلق شرارة التأزيم السياسي من جديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إذ ادرج على جدول اعمالها عدد من القوانين أهمها اسقاط القروض الذي سيكون محط اختلاف كبير بين الفريقين، في ظل شيوع جو نيابي مشحون ازداد سخونة بعد ان اعلن النائب ماجد المطيري انه سيقدم طلبا لتقديم مناقشة شراء القروض والمتقاعدين وغرفة التجارة على ما سواها وأن يكون التصويت نداءً بالاسم، وسط تأييد من النائب فيصل الكندري.

بدوره أكد رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري أن الدفع للتصويت على مقترحات القروض وغيرها من القوانين التي تهم المواطنين ليس تكسبا، بل هو سعي لرفع المعاناة عن المواطنين، معتبرا ان كل من يقول ان قانون اسقاط القروض مشروع أزمة لديه مشكلة مع نفسه.

من جهته، قال النائب خالد المونس: إن لدي ثقة بأن القوانين المطروحة ستحظى بموافقة أغلب النواب فإقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين وأهمها القروض والمتقاعدين وحزمة قوانين الإصلاح السياسي واجبة، وعلى الحكومة القبول بها.

من جانبه، أكد النائب حمدان العازمي أن القوانين التي أقرتها اللجنة المالية والخاصة بإسقاط القروض هي قوانين مستحقة ويجب اقرارها هذا في المداولتين وإذا كانت هناك تعديلات فيجب إتمامها على هامش الجلسة.

واضاف: إن الحكومة إذا تعاونت في إقرار القوانين فسوف يتعاون المجلس معها أما إذا لم تتعاون فسيكون واضحا لدينا أنها تريد التصعيد، مضيفا وبالنسبة لنا لا توجد مشكلة والحل لا يخيفنا ولا يخيف إلا الجبان.

وفي هذا الصدد كشف مصدر برلماني لـالنهار عن ان عددا من النواب يسعون بشتى الطرق الى ايجاد حل وسط ويبحثون عن توافق بين النواب المصرين على اسقاط القروض من جهة وبين الحكومة من جهة اخرى ولكنهم يجدون صعوبة في ذلك نظرا لوجود عدد من النواب يهدفون الى حل المجلس.