ولي العهد: دعم الطلبة المتميزين

الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح امس سعد فلاح الطامي أول عربي يلقي كلمة الطلبة الخريجين في جامعة جورج واشنطن الأميركية التي تعد ضمن أهم كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية على مستوى العالم. وأشاد سمو ولي العهد بما قدمه الطامي من انجاز أكاديمي عكس صورة متميزة للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، مؤكدا سموه دعم جميع الجهود المبذولة من الطلاب والطالبات المتميزين والتي من شأنها رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولة المحلية والعالمية.

وتمنى سموه لجميع أبناء الكويت التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعملية.