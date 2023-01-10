الثلاثاء 10 يناير 2023 ,18 جمادى الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
إعادة محفظة شاب بعد سرقتها... الأرجح لم يجد السارق بها إلا كردت كارد ملغاة... فأعادها!
دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
زيد شحاثه
عبدالمحسن الحسيني
جاسم محمد كمال
سامي عبداللطيف النصف
د. يوسف شلاش البريك
د. مروان نايف
د. شيماء بستكي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
«قتيلة السيلفي» تهز مصر.. ذبح زوجته وأرسل «الرأس» لأهلها
ديمة.. خير
نجوى كرم تستعد لألبومها الغنائي
«الداخلية»: حملات مرورية مكثفة لضبط المركبات المخالفة
«قمة الفنتانيل».. بايدن في المكسيك لوقف «المخدر القاتل»
برشلونة «قبض» على الصدارة
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة