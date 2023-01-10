الكويت استقبلت 1000 سائح أوروبي

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استقبل ميناء الشويخ أمس سفينة الركاب السياحية أرتانيا، وعلى متنها ألف سائح من الجنسيات الأوروبية.

وأوضحت مؤسسة الموانئ ان وصول السفينة جاء ضمن برنامجها السياحي الهادف الى زيارة عدد من الموانئ العالمية والعربية والخليجية، لافتة الى ان مجيئها يعد رافدا من روافد تنشيط السياحة.

وتعد السفينة «أرتانيا» الأكبر ضمن اسطول الشركة الألمانية «Phoenix Reisen» اذ يصل طولها الى 231 متراً وعرضها 29 متراً وارتفاعها 9 طوابق، وتشمل جولتها عددا من دول الخليج العربي وهي اول سفينة سياحية تصل الى الكويت منذ عام 2012.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الاعلام سعود الخالدي ان السفينة تزور الكويت في ضوء التنسيق الكويتي الدولي للتطوير السياحي، مبينا ان الطموحات والخطط مستمرة لتنفيذ مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية.

وقال الخالدي: ان الكويت تتمتع بحزمة متنوعة من المنافذ والمزارات منها الآثار والمتاحف والفن والثقافة والرياضة وسياحة التسوق والتراث.

بدوره اكد رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات د. طارق العبيد، ان الكويت تسير على الطريق الصحيح وتتطلع لتنمية القطاع السياحي، مشيرا الى انها كانت سباقة في وضع العديد من الخطط الترويجية لتنشيط السياحة بهدف رفع اسم الكويت اقليميا وعالمياً في ضوء الرؤى السامية التي ترمي الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وثقافي في المنطقة.