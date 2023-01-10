مكتب لـ«Google» في الكويت

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أعلن مجلس الوزراء أن شركة غوغل العالمية Google وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعتزم افتتاح مكتب لها في الكويت والاستثمار في إنشاء منطقة سحابية خاصة بها داخل البلاد، بما سيدعم الجهات الحكومية من ناحية البنية التحتية الرقمية وإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية وتمكينها من تخزين البيانات بشكل آمن.

وقال المجلس في بيان اصدره امس عقب اجتماعه الاسبوعي الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد ان شركة غوغل كلاود العالمية ستعمل لإطلاق برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية من موظفي القطاع الحكومي وغيرهم داخل الكويت.

وأضاف: كما ستقوم الشركة بدعم وتمكين التحول الرقمي الشامل في الجهات الحكومية والشركات الرئيسة المملوكة لدولة الكويت وستمكن هذه الاتفاقية الحكومة من الاستفادة من تكنولوجيا غوغل كلاود المبتكرة وخبرتها في تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي الذي هو من أهم ممكنات رؤية كويت جديدة 2035 ومن أهم أولويات الحكومة للسنوات المقبلة.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع وحثها على استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإنجاز المنشود.

كما استعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء والجلسة التكميلية غدا الأربعاء .

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين والتي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023 متمنيا للمنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة كل التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والذي يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته ولاسيما في القدس ومقدساتها.