الكويت ترفع صادرات الديزل لأوروبا 5 أضعاف

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أعلنت وكالة بلومبرغ ان الكويت تخطط لزيادة صادرات الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام، في إطار مساعيها لمساعدة القارة على تعويض انخفاض التدفقات من روسيا.

وقالت ان الكويت تتوقع زيادة شحنات الديزل إلى أوروبا بخمسة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي لتقفز الى ما يقرب من 50000 برميل يومياً، وفقاً لمصدر مطلع.

وقال مصدر للوكالة إن الكويت تسعى أيضاً لمضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى ما يقرب من 5 ملايين طن.

وكشف المصدر أن خطط شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة تستثني وقود الطائرات من مبيعات السوق الفورية، وهذا يعني أن الكمية الفعلية التي سيتم ارسالها إلى أوروبا قد تكون أعلى من 5 ملايين طن. ويواجه الاتحاد الأوروبي نقصاً محتملاً في الوقود بدءاً من 5 فبراير، وهو الموعد المحدد لحظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا كعقوبة على غزوها أوكرانيا. وقد ترتفع أسعار الديزل إلى 200 دولار للبرميل.

وأنفقت الكويت استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات على تطوير وبناء مصاف جديدة في السنوات الأخيرة حيث تعد «مصفاة الزور» أهم استثماراتها وواحدة من أكبر مصافي النفط في العالم وهي مُصممة لمعالجة 615 ألف برميل من النفط الخام يومياً.