إغلاق فوري لمحال «العوادم المزعجة» بتوجيهات من الخالد

الأولى

أكدت وزارة الداخلية أنها ستعمد الى «الإغلاق الفوري» لاي شركة تزود المركبات بالعوادم المزعجة، لافتة إلى تكثيف الحملات المرورية من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

وقالت في بيان صحافي: إن هذا التوجه جاء بناء على توجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد هدفها القضاء على ظاهرة الأصوات المزعجة.

وأضافت: إن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عقدت اجتماعا تنسيقيا مع وزارة التجارة لوضع الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة، لافتة الى انه تقرر خلال الاجتماع تنفيذ حملات مرورية مكثفة ووضع نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة لضبط المركبات المخالفة وتطبيق القانون عليها واتخاذ اجراءات فورية مشددة تجاه الشركات التي تقوم بتركيب العوادم لها من اجل إحداث الأصوات المزعجة.

ومضت تقول: تم الاتفاق على قيام ممثلي وزارة التجارة بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات على الشركات التي تقوم بتركيب تلك العوادم من دون الحصول على التراخيص اللازمة واتخاذ إجراءات الغلق الفوري بشأنها.

وشدد الجانبان على ضرورة فرز عدد من رجال وزارة التجارة المفتش الخفي لضبط حالات التلبس وإغلاق الشركة بشكل فوري.