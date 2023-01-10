«الداخلية»: حملات مرورية مكثفة لضبط المركبات المخالفة

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية عن «إغلاق فوري» للشركات المخالفة التي تزود المركبات بالعوادم المخالفة مؤكده ضرورة تكثيف الحملات المرورية للتصدي لهذه الظاهرة التي تتسبب بأصوات مزعجة للمواطنين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي ان هذا التوجه جاء بناء على توجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو القضاء على ظاهرة الأصوات المزعجة التي تصدر من عوادم المركبات.

وأضاف ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عقدت اجتماعا تنسيقيا مع وزارة التجارة بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة التجارة بالتكليف محمد العنزي وذلك لوضع الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.

وأفاد انه تقرر خلال الاجتماع تنفيذ حملات مرورية مكثفة ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة لضبط المركبات المخالفة وتطبيق القانون عليها وحجزها واتخاذ اجراءات فورية مشددة اتجاه الشركات التي تقوم بتركيب العوادم التي تتسبب في هذه الأصوات المزعجة.

وزاد: وتم الاتفاق على قيام ممثلي وزارة التجارة بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات على الشركات المخالفة التي تقوم بتركيب تلك العوادم دون الحصول على التراخيص اللازمة واتخاذ إجراءات الغلق الفوري بشأنها.

وشدد الجانبان على ضرورة فرز عدد من رجال وزارة التجارة (المفتش الخفي) للقيام بطلب تركيب تلك العوادم مع الشركات المخالفة وفي حال الموافقة يتم ضبطهم بحالة التلبس واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإغلاق الشركة بشكل فوري.

وذكر البيان ان الإدارة العامة للمرور تبذل الجهود وتتعاون مع جميع الجهات للقضاء على ظاهرة اصوات عوادم المركبات المزعجة والتي تسبب تلوثا سمعيا وإزعاجا للمواطنين.

