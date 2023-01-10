النجدة ضبطت 8 مركبات وحررت 87 مخالفة

وطن النهار

تمكن رجال النجدة من ضبط 8 مركبات مخالفة لقواعد المرور خلال حملة أمنية على الدائري الثاني، فيما قام رجال المرور بتحرير 87 مخالفة مرورية في عدد من المحافظات.

حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النجدة بحملة أمنية مرورية من خلال الانتشار الأمني على طريق الدائري الثاني، حيث تم ضبط عدد (8) مركبات لمخالفتهم قوانين وقواعد المرور (خروج اصوات مزعجة من العادم) كما تم تحرير عدة مخالفات بحقهم وحجزهم بكراج حجز المرور.

ومن جانب آخر، أسفرت جهود قطاع المرور والعمليات من خلال الحملات المرورية على مخالفي «خروج اصوات مزعجة من العادم» عن تحرير (87) مخالفة متمثلة بالاتي: (25) مخالفة في محافظة الفروانية و(20) مخالفة في محافظة حولي وتحرير (7) مخالفات وحجز مركبة في محافظة الأحمدي.

من جهة ثانية، تعامل رجال المرور في بلاغ عن عدد من المركبات تقوم بعرقلة السير في احد المستشفيات.

وذكرت ادارة الاعلام الامني ان تفاعل قطاع المرور والعمليات بشكل فوري مع شكوى تم تداولها عن وقوف عدد من المركبات بشكل مخالف وقيامها بعرقلة حركة السير في احد المستشفيات، حيث تم توجيه دورية الى الموقع وتحرير عدة مخالفات بحق المخالفين، وتهيب الإدارة بالجميع الى الالتزام بقوانين وقواعد المرور، وتهيب الادارة بالجميع الى الالتزام بقوانين وقواعد المرور تجنبا للمخالفات المرورية.

