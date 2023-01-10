«الصحة» أحالت إلى النيابة 17 ملفاً تتضمن هدراً للمال العام

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ 17 إجراء قانونيا بشأن عدد من الملفات التي تحمل شبهة هدر للمال العام وبعض التجاوزات حول عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية وذلك وفق ما انتهت إليه لجان تقصي الحقائق.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنها أحالت هذه الملفات إلى الجهات المعنية وهي النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة حماية للمال العام وتطبيقا للقانون وتعزيزا لمبدأ الشفافية.

وأشارت الى ان هذه الاجراءات جاءت بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور احمد العوضي حماية للأموال العامة والذود عنها.

