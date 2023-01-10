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وطن النهار

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ضبط مواطنة بـ«سحر»

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 10 يناير 2023

تمكن رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي من ضبط مواطنة قادمة من العراق حاولت تهريب «سحر» تتراوح قيمته من 3 الى 5 الاف دينار كويتي وهو عبارة عن جلد حيوان الضبعة مخصص للسحر، وتم التحفظ على الفتاة للتحقيق وكذا المضبوطات.
ووفق مصدر جمركي أن رجال الجمارك اشتبهوا بفتاة قادمة من جمهورية العراق عبر منفذ العبدلي وخلال استيقافها والتدقيق على بياناتها اتضح انها مواطنة و خلال عملية التفتيش عثر على جلد حيوان الضبعة وهو مخصص للسحر وتبلغ قيمته بآلاف الدنانير وعليه تم التحفظ على الفتاة والمضبوطات وتمت الإحالة إلى الجهات المختصة.


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