«الشؤون»: المخدرات آفة تهدد النشء والشباب

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي اهتمام الوزارة بالتصدي لآفة المخدرات بكل الوسائل المتاحة لما لها من ابعاد خطرة على الفرد والاسرة والمجتمع.

وقالت البغلي في تصريح لـ «كونا» امس الاثنين ان آفة المخدرات «أصبحت تهدد اسرنا وشبابنا وعلينا حمايتهم والتصدي لها بكل الوسائل والأساليب وذلك لاستهدافها شرائح عمرية مبكرة من النشء والشباب».

وأضافت أنه نظرا لما استشعرته الوزارة من أهمية تسليط الضوء على تلك الظاهرة لمعرفة أسبابها ودوافعها وكيفية مواجهتها وعلاجها ووقاية المجتمع من آثارها ومخاطرها فقد تم تشكيل لجنة دائمة لدراسة حالات العفو الاميري وقضايا المخدرات للأحداث المنحرفين والمودعين بالدور الايوائية.

واشارت الوزيرة الى ان هذه اللجنة تقوم بعدة ادوار منها بحث الحالات الملتحقة بالبرنامج العلاجي التأهيلي بالسجن المركزي وايضا بحث مدى احقية تلك الحالات للادراج بكشوف العفو الاميري من عدمه.

وقالت إن اللجنة تقوم أيضا ببحث حالات الاحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف لقضايا الإدمان وتعاطي المخدرات وتصميم برنامج علاجي تأهيلي للحد من الإدمان والتعاطي لفئة الاحداث المودعين بالدور الايوائية والخاضعين لشروط الاختبار القضائي.

وكشفت ان اللجنة قامت ببحث 154 حالة من الملتحقين بالبرنامج العلاجي التأهيلي وتم تزويد إدارة السجن المركزي بالنتائج من خلال 3 كشوف في الفترة من فبراير 2022 الى منتصف شهر سبتمبر 2022.

واوضحت انه يجري حاليا التعامل مع كشف جديد يضم 86 حالة من الملتحقين بالبرنامج العلاجي التأهيلي بالسجن المركزي وسيتم تزويد إدارة السجن بكشف بنتائج البحث فور الانتهاء من بحث جميع الحالات.وذكرت أن من أبرز جهود الوزارة بهذا الصدد عقد دورة تدريبية على مدار 4 أيام من 26 الى 29 يونيو من العام الماضي للوقاية من المخدرات تحت شعار (حماية شبابنا مسؤوليتنا).

وشددت على اهتمام الوزارة وحرصها على «وقاية وتوعية أبنائنا الطلبة بالمدارس على اختلاف مراحلهم الدراسية من الوقوع في براثن الإدمان والمخدرات حيث قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية بإقامة العديد من المحاضرات التوعوية بالمدارس».

وقالت البغلي انه تماشيا مع سياسة الدولة للحد من ظاهرة الادمان والمساهمة في معالجتها فقد قامت الوزارة ممثلة بلجنة المشروعات التعاونية الوطنية بتمويل مشروع مركز التعاونيات لعلاج الادمان بمنطقة الشويخ الصحية بقيمة تبلغ نحو 3 ملايين و300 الف دينار حرصا على الابناء من مخاطر تعرضهم للادمان ايمانا بالدور الذي تقوم فيه الوزارة بشتى المجالات.

واكدت حرص الوزارة من مواصلة حملاتها التوعوية المختلفة التي تستهدف زيادة وعي فئات المجتمع بأضرار المخدرات لا سيما الحملات المتخصصة الموجهة للنشء والشباب واسرهم.

