ديمة.. خير

وطن النهار

تفقدت وكيل وزارة الاشغال مي المسعد عدداً من المواقع في عدد من المحافظات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها البلاد. وأكدت المسعد في تصريح صحافي على هامش الجولة.. استعدادات قطاعات الوزارة المختلفة للتعامل مع مثل هذه الظروف والتقلبات المناخية المختلفة من خلال فرق الطوارئ المنتشرة في جميع المحافظات والتي تعمل على مدار الساعة لإزالة الاثارة السلبية الناجمة عن الأمطار من تراكمات المياه على الطرق الداخلية والسريعة أو حدوث انسدادات في المناهيل وغيرها من المشكلات التي تسببها الأمطار، موضحة ان القطاعات في حالة جهوزية تامة للتعامل مع كل التحديات من خلال نشر المضخات الخاصة بسحب المياه والأليات والمعدات التابعة لها الموزعة في كل المناطق. نوه تبأن الوزارة ومن خلال الخط الساخن الخاص بها (150)، تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيهها الى فرق الطوارئ التابعة لها للتعامل معها فور تلقي الشكوى أو البلاغ. من جانب آخر صرح الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.احمد سعد الصالح انه منذ صباح أمس بدأت أمطار الخير في الهطول على الكويت وكان تدفق تلك الأمطار ضمن القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار وهي مستمرة في الهطول. ومع استمرار هطول الأمطار وتزايد حدتها وشدتها وكمياتها وتزامناً مع ارتفاع المد البحري، فمن المتوقع حدوث بطء في تصريف تلك المياه محدثة بعض التجمع لمياه الامطار على الطرق والمناطق في فترة الظهيرة وتشتد في فترة الغروب. وأضاف الصالح بأن وزارة الأشغال العامة قد نشرت العديد من فرق الطوارئ للتعامل مع تلك الحالة المطرية الشديدة التي يتوقع تزايدها بشكل كبير خلال الساعات القادمة وخاصة فترة الغروب. ووزارة الأشغال العامة تتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر حال استخدامهم للشوارع والطرق حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، وحال حدوث أي طارئ (تجمع مياه الأمطار) لاقدر الله يمكن الاتصال علي الخط الساخن للوزارة رقم ( 150 ) أو عن طريق الواتسأب الخاص بالوزارة رقم 93333150 للتعامل مع تلك التجمعات.

