زبيدوف: الكويتيون معفون من تأشيرة دخول طاجيكستان

وطن النهار

كشف عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان د. زبيدالله زبيدوف عن قرب إجراء مباحثات مع الجانب الكويتي لرفع تأشيرة دخول مواطني بلاده إلى الكويت، منوها إلى أن بلاده لا تفرض تأشيرة دخول على الكويتيين وأما باقي الجنسيات المقيمة بالكويت فيمكنها الحصول على التأشيرة الكترونيا او عن طريق السفارة او عند الوصول الى المنافذ الطاجيكية.

وأوضح أن حاملي جوازات السفر المادة 17 يتعاملون معاملة الكويتي، لافتا إلى ان الإجراءات التي اتخذتها بلاده الغرض منها جلب عدد كبير من السياح العرب والأجانب.

وقال في تصريح له لدى استقباله الوفد الكويتي الزائر إلى بلاده بمناسبة فتح خط مباشر بين البلدين: لقد كان العام الماضي 2022 من الأعوام الناجحة والفعالة والمثمرة لسفارة جمهورية طاجيكستان في الكويت.

واضاف أن علاقاتنا مميزة مع الكويت فقد عقدنا بنجاح الدورة الثالثة للجنة المشتركة لطاجيكستان والكويت حول التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في دوشنبيه. وحاليا تقوم المؤسسات ذات الصلة من كلا الجانبين بتنفيذ نتائج هذه اللجنة بشكل مثمر، مشيرا إلى انه وبعد ظهور كوفيد -19 عقدت الكويت أول لجنة مشتركة مع طاجيكستان.

وذكر أنه من المقرر تنفيذ تبادل الزيارات لممثلي وزارات البلدين خلال عام 2023.

وتابع: بإرادة دولتين صديقتين، شهدنا تدشين أول رحلة مباشرة بين الكويت ودوشنبيه في 29 ديسمبر2022 حيث وصل عدد الركاب منذ انطلاق الخط المباشر إلى 1000 مسافر، مما يدل على أن النشاط السياحي بين البلدين سيشهد نموا سريعا، لافتا في ذات الوقت إلى ان بلده بلد سياحي داعيا الكويتيين لاكتشاف طاجيكستان كوجهة سياحية جديدة التي تتوفر فيها جميع مقومات السياحة العائلية والعلاجية وايضا الرياضية بالتزلج على الجليد والثلوج في أعالي جبال سفرددرام.

