«التربية»: مراعاة مصلحة الطالب في ورقة الاختبار

وطن النهار

واصل طلاب الثانوية للصف الثاني عشر اداء امتحاناتهم لاختبارات نهاية الفصل الاول للعام الدراسي 2022/2023 حيث ادى امس كل من القسمين الادبي والعلمي اختبار التربية الاسلامية.

وفي هذا السياق، افادت مراقب لجنة ثانوية سلوى بنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية نادية عبدالله ان اجواء الاختبار سارت على ما يرام وبسلاسة، لافتة الى ان الادارة المدرسية حرصت على تهيئة الاجواء المناسبة للطالبات وقد تم شرح اللوائح القانونية المتعلقة بالغش وتوعية الطلبة بالتبعات المترتبة على الغش وتوضيحها لهن قبل الامتحان لتفادي المحاسبة والحرمان مفيدة الى أن الإدارة لم تتلق اي شكاوى او ملاحظات اثناء سير عملية الاختبار.

وذكرت ان عدد طالبات ثانوية سلوى المتقدمات للامتحان بلغ 327 طالبة منهم 50 طالبة من القسم العلمي، و19 طالبة من القسم الادبي و258 طالبة علمي من ثانوية الاخلاص الاهلية كما بلغ عدد حالات الغياب 13 حالة من المعفيات، ولم توجد اي حالة غش في اللجنة.

بدورها، عبرت الطالبة سلوى صلاح علي من القسم العلمي عن ارتياحها من امتحان التربية الاسلامية، لافتة الى ان اسئلة الامتحان كانت واضحة مباشرة، ونصحت زميلاتها بالحرص على الدراسة والتحضير المبكر لتفادي اي صعوبة اثناء الاختبارات، شاكرة المدرسة على حسن التنظيم.

واتفقت كل من الطالبتين وسن محمد ورنيم الحمود من القسم العلمي كذلك على سهولة الامتحان الذي وصفوه بمستوى الطالب، كما اتسم بالوضوح ولم تواجههن اي صعوبة في الحل منوهين الى ان تم الحرص على قراءة لوائح الغش.

من جانبها، قالت الطالبة الجود الحساوي من القسم الادبي: «الاختبار كان سهلا ومباشرا والاسئلة كانت من المنهج وواضحة الى جانب سهولة عملية سير الاختبار واتمنى لزميلاتي التوفيق والحصول على الدرجات العالية».

بدورها، قال رئيس لجنة ثانوية جابر العلي الصباح ومدير ثانوية عبدالله مبارك الصباح على السبيعي: ان وزارة التربية حرصت على وضع لوائح لاختبارات الصف الثاني عشر وفق النظم والقوانين حتى تسير فترة الاختبارات بالشكل المطلوب، مضيفا ان اللجنة حوت 3 لجان رئيسة، واحدة للقسم العلمي بمجموع 79 طالبا، وواحدة للقسم الادبي بمجموع 35 طالبا، وواحدة لتعليم الكبار بمجموع 56 طالبا.

واكد السبيعي حرص الادارة المدرسية على تهيئة اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير الاجواء المناسبة لهم اثناء تأدية الاختبارات متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

واكدت الموجه الفني العام لمادة العلوم منى الانصاري انه تقدم لاختبارات الفيزياء 25600 طالب وطالبة، مشيرة الى ان عملية تصحيح اوراق الاختبار بدأت وتسير بكل سلاسة، حيث تم تشكيل 4 قاعات للتصحيح مقسمة على قاعتين للرجال وقاعتين للنساء.

واوضحت ان لجان تصحيح الاختبار حريصة كل الحرص على ان تكون عملية التصحيح في منتهى الدقة مع مراعاة مصلحة الطالب في ورقة الاختبار.

من جانبه، ذكر الموجه الفني الاول لمادة الاجتماعات عادل المياس بأن الطلبة ادوا امتحان قضايا البيئة والتنمية المعاصرة للصف الثاني عشر من القسم الادبي حيث كان الامتحان بشكل واضح وبمستوى الطلبة واحتوى على العديد من المهارات الجغرافية حيث كانت الاسئلة واضحة وراعت جميع الفروقات.

وتابع انه جار تصحيح 15979 ورقة اختبار في مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة وتم تشكيل 50 لجنة لتصحيح اوراق الاختبار من معلمين ومعلمات، مشيرا بانه كانت عملية سير تصحيح الاختبار منظمة ومطمئنة، متمنيا لابنائه الطلبة كل التوفيق والنجاح.

