السفارة الفرنسية كرمت وكيل التعليم العام

وطن النهار

كرمت السفارة الفرنسية، وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام اسامة السلطان، بتقليده وسام السعفة الاكاديمية بدرجة فارس، وذلك لدوره البارز في توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، وتعزيز نشر الثقافة الفرنسية.

وأعرب السلطان، خلال الحفل الذي اقامته السفارة الفرنسية في مقرها بالبلاد لتكريمه، عن بالغ سعادته وشكره الجزيل وتقديره العميق لتكريم جمهورية فرنسا له، بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، والسفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لوفليشر، وعدد من المسؤولين في وزارة التربية واعضاء السفارة الفرنسية، وقال: «اقدم شكري العميق لجمهورية فرنسا لمنحي هذا الوسام الذي يمنح بالاختيار، وبمرسوم جمهوري من قبل الجمهورية الفرنسية للافراد الاكثر تأثيرا في نشر الثقافة واللغة الفرنسية، الذين عملوا على تعزيز العلاقات الثقافية والتربوية بين بلدانهم وبين فرنسا.

