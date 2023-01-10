«القصَّر» أودعت بدل الإجازات

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن قيامها بصرف البدل النقدي عن الاجازات الدورية للمستحقين من موظفيها وايداع المستحقات في حساباتهم.

وقال مدير عام الهيئة حمد البرجس: انتهت الهيئة من إجراءات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين المستحقين لها وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف: إن الهيئة قامت بالصرف للمستحقين من موظفيها وذلك بعد مراجعتها من قبل مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية ومكتب جهاز المراقبين الماليين.

مؤكدا استعداد المختصين في الهيئة لتلقي طلبات صرف البدل النقدي الجديدة وفقا للضوابط المقررة.

