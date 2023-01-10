اتفاقية بين «الأبحاث» وجامعة الخليج

وطن النهار

وقّع معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تفاهم وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وقال القائم بأعمال المدير العام للمعهد د. مانع السديراوي، ان هذه الاتفاقية تهدف الى تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها تقديم دعم فني متقدم وخدمات للصناعات المحلية والاقليمية ونقل المعلومات العلمية والتكنولوجية، وتقاسم المرافق والمعدات للبحث التعاوني والمستقبلي بين الطرفين. وذكر ان الاتفاقية تحث على مشاركة الباحثين في الندوات والمؤتمرات والمنتديات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية لكل الطرفين. من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لابحاث البترول د. داود بهزاد، ان الاتفاقية تؤكد على تنظيم المشاريع المشتركة من خلال اتفاقيات محددة يتم توقيعها من قبل الطرفين بحضور ممثلي الجهات المعنية لتعزيز تنفيذ مذكرة التفاهم، وابراز التقدم المحرز في الاعمال ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة اي تدابير ضرورية ذات الاهتمام من خلال عقد اجتماعات مشتركة.

