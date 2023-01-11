واشنطن: 2023 يحمل فرصة لإنهاء صراع اليمن

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن العام 2023 سيقدم فرصة لإنهاء الصراع في البلاد بشكل نهائي، وأن بلاده تعمل مع عمان والسعودية من أجل ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي حول اليمن عُقد بالعاصمة الأميركية واشنطن، الإثنين، حيث قال أيضاً: «واشنطن ملتزمة بإيجاد حل للأزمة في اليمن، رغم عدم وضوح تصورات التوصل إلى السلام، وتعتقد أن عام 2023 سيقدم فرصة لإنهاء الصراع بشكل نهائي».

وأضاف: «الرئيس الأميركي جو بايدن مهتم بإنهاء الصراع بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، التي تسببت في انهيار الاقتصاد اليمني ومزقت المجتمع».

وأكد ليندركينغ ضرورة بذل «جهود قوية لاستعادة تأهيل اليمن بدعم من المجتمع الدولي، والتعاون مع بقية الدول في المنطقة من خلال عملية شاملة».

ونظمت المؤتمر مؤسسة توكل كرمان، ومركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون، ومنظمة الديموقراطية في العالم العربي الآن.

وطالبت توكل كرمان -الفائزة بجائزة نوبل للسلام- العالم بـ«إنقاذ اليمنيين من المعاناة المستمرة منذ 8 سنوات»، وقالت إن «البلد يعاني من الانقلاب والحرب».

وحذرت من أن «استمرار الأسلوب القائم في التعامل مع اليمن من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجعل السلام غير ممكن».

وتابعت: «الحرب القبيحة في اليمن يجب أن تتوقف، وإنهاء الجرائم التي تحدث، ونحن هنا اليوم للتعريف بشروط إنهاء هذه الحرب».

وأردفت أن «الحرب لن تنتهي في اليمن بصفقات بين قادة الحرب والمعادلة بينهم ومشغليهم، ومن المهم أن تنتهي بضمانات لإعادة الجمهورية وسيادتها، ورفض أي اتفاق سلام يؤذي وحدة اليمن»، مع ضرورة «إقامة نظام ديموقراطي».

وحتى نهاية 2021، أسفرت الحرب عن مقتل 377 ألفا وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وتضمن المؤتمر 4 جلسات نقاش لتقييم مواضيع عن الوضع الحالي في اليمن وتحقيق السلام الدائم والديموقراطية والعدالة الانتقالية ودور المجتمع الدولي.

