«البنتاغون» تحذر من بوادر عودة «داعش»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذر مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» من عودة ظهور تنظيم «داعش» حيث تتأرجح الظروف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لمجيء التنظيم للمرة الثانية كقوة إرهابية رئيسة تهدد الاستقرار العالمي.

ويقول المتخصصون: إن تنظيم «داعش» يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية قاتلة ضد الولايات المتحدة وشركائها بعد الضربات الأميركية العديدة في سورية العام الماضي التي قتلت العديد من قادة التنظيم وكبار المسؤولين وفقا لتقرير «واشنطن تايمز» الأميركية. وقد لا يكون «داعش» بنفس القوة التي كان عليها ولكن مع وجود الآلاف من المقاتلين في صفوفه، لا تزال المجموعة قادرة تمامًا على تنفيذ هجمات إرهابية مميتة. ويحذر بعض المحللين الأميركيين من «الإهمال الاستراتيجي» من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لخطر عودة ظهور «داعش». ويقول المسؤولون إن الأوضاع المتدهورة في مخيم الهول السوري موطن آلاف السوريين النازحين من ديارهم قد حولت المنشأة إلى أرض خصبة محتملة للإرهابيين. وقال الجنرال مايكل «إريك» كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية في بيان الأسبوع الماضي، وهو جزء من تقرير مفصل للقيادة المركزية الأميركية يوضح أن «هناك جيشًا لـ»داعش» محتجزًا في العراق وسوريا». وأضاف الجنرال كوريلا: «يوجد اليوم أكثر من 10000 من قادة ومقاتلي «داعش» في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سوريا وأكثر من 20000 من قادة ومقاتلي «داعش» في مراكز الاحتجاز في العراق». وتابع «أخيرًا، لدينا الجيل القادم المحتمل لداعش. هؤلاء هم أكثر من 25000 طفل في مخيم الهول معرضون للخطر. وهؤلاء الأطفال في المخيم هم أهداف رئيسة لتطرف «داعش» ويجب على المجتمع الدولي العمل معًا لإخراج هؤلاء الأطفال من هذه البيئة من خلال إعادتهم إلى بلدانهم أو مجتمعاتهم الأصلية مع تحسين الظروف في المخيم».

ويشكل مخيم الهول ومواقع احتجاز داعش في العراق وسورية تحديات قصيرة وطويلة الأمد للولايات المتحدة وحلفائها لكن القلق الأكثر إلحاحًا هو التهديد بوقوع انتفاضات في السجون. وفي يناير 2022، قُتل أكثر من 400 من مقاتلي «داعش» وأكثر من 100 من قوات سورية الديموقراطية في اختراق منشأة الحسكة في سورية في يناير 2022. ومن بين قتلى «داعش» في عام 2022 اثنان من قيادات التنظيم. وفي فبراير الماضي، قتلت غارة جوية للقوات الخاصة الأميركية في سورية زعيم التنظيم وفي أكتوبر قُتل بديله على ما يبدو خلال اشتباك جماعات سورية.

