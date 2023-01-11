أردوغان والأسد يجتمعان قبل الانتخابات التركية

عربيات ودوليات

اسطنبول- الوكالات: كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية. ووفقا لما نشرته صحيفة «أيدينليك»، امس نقلا عن مصادر فإن أردوغان قد يجتمع مع الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المتوقعة في مايو المقبل. مشيرة الى أن اللقاء يأتي في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية. الى ذلك، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أمله في أن تسهم المحادثات بين تركيا وسورية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح أكار في تصريح للصحافيين عقب اجتماع للحكومة التركية أن المحادثات مع الجانب السوري بعد (انقطاع) 11 عاما «جرت بنوايا حسنة ومن أجل إحلال السلام في المنطقة». وردا على سؤال حول إمكانية اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسورية مجددا، قال أكار «هذه المرحلة بدأت بعد 11 عاما بنوايا حسنة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة ونتمنى أن يحل السلام والاستقرار عن طريق اللقاءات المتبادلة». وأكد الوزير أن تركيا تسعى لإيجاد حلول دائمة لمشكلتي الإرهاب والهجرة، معربا عن أمله في إمكانية تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن. وشدد على أن أنقرة لم ولن تُقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بـ«الإخوة السوريين المقيمين في تركيا أو في الداخل السوري».

