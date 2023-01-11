إسرائيل تخطط لأكبر عملية تهجير في الضفة الغربية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من إقدام إسرائيل على تنفيذ أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية، حيث تستعد لإخلاء سكان ثماني قرى وتجمّعات من منطقة المسافر جنوب مدينة الخليل. وكانت منظمة «بتسيلم» الحقوقية قد وجهت رسالة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية طالبته فيها بالتدخل العاجل لوقف مساعي عملية التهجير. وابلغ سكان خلة الضبع بضرورة إخلاء منازلهم، وأن الجيش الإسرائيلي سيبحث لهم عن بديل، بالإضافة إلى ثمانية تجمعات أخرى يقطنُها نحو ألف نسمة، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن باستطاعة إسرائيل أن تضع يدها عليها وإخلاءها كونها منطقة عسكرية خاصة بالتدريبات.

الى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الإجراءات الإسرائيلية بخصم مزيد من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية تدفع السلطة إلى حافة الانهيار. وأضاف اشتية في بيان للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله «الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، إنما تهدف إلى تقويض السلطة، ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسسيها». وتابع قائلا إن ذلك «قد يحد من أداء عملها (الحكومة) في خدمة أبناء شعبنا، ولكن كل تلك الإجراءات سيكون مصيرها الفشل».

وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجمعة عن سلسلة من الخطوات من بينها استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال إفادة للصحافيين يوم الأحد إنه وافق على توزيع نحو 139 مليون شيكل (40 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المجمدة على ضحايا الهجمات الفلسطينية.

وسبق لإسرائيل منذ العام 2019 حجز أموال للسلطة الفلسطينية تساوي تلك التي تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات من قتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال اشتية «مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي ملياري شيكل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022 وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط».

