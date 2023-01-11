قوات الاحتلال قتلت 55 صحافياً فلسطينياً منذ عام 2000

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: كشفت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 55 صحافيا فلسطينيا منذ عام 2000، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 900 انتهاك خلال العام 2022. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النقابة في رام الله عرضت فيه تقريرها السنوي لأبرز الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. وقال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر إن 55 صحافيا قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أو القصف منذ 2000، لافتا إلى استشهاد صحافيتين خلال عام 2022 هما: شيرين أبو عاقلة مراسلة «الجزيرة»، والصحافية المحلية غفران وراسنة. وأوضح أبو بكر أن أكثر مدينة شهدت اعتداءات إسرائيلية هي مدينة القدس، لمنع نقل حقيقة ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن الفلسطينيين ومؤسساتهم تعرضوا لأكثر من 8500 اعتداء إسرائيليا منذ عام 2013. وأشار إلى إصابة 52 صحافيا بالرصاص، وتعرض 90 آخرين لإصابات مباشرة بقنابل الغاز والصوت، و117 للاعتداء الجسدي خلال 2022. وذكر أن 40 صحافيا تعرضوا للاعتقال خلال العام الماضي، 20 منهم ما زالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن إجمالي عدد الانتهاكات في 2022 بلغ 902، كان أوسعها انتشارا احتجاز الطواقم الصحافية (من قبل جيش الاحتلال) ومنعها من العمل.

