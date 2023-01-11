البابا يحذر من «فناء البشرية» في حرب نووية وشيكة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر بابا الفاتيكان، فرنسيس من خطر فناء البشرية بسبب نشوب حرب نووية تبدو وشيكة. وقال البابا خلال كلمة ألقاها أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الفاتيكان، إن «مخاطر نشوب حرب نووية، ما زالت قائمة، منذ «أزمة الصواريخ الكوبية» عام 1962 وحتى يومنا هذا» واضاف أن «الكوكب والإنسانية، قاب قوسين أو أدنى من الدمار والزوال، إذا لم تتحاور القوى النووية فيما بينها وتتفق على تدمير الأسلحة النووية وإبطال مفعولها، لأن امتلاكها واستخدامها من الأعمال الشريرة وغير الأخلاقية». وأشار البابا إلى أن «مخاطر وقوع حرب عالمية ثالثة في ظل العولمة التي تهيمن على العالم، وتتسبب بصراعات دموية، لن تقتصر على المناطق التي تقع فيها فحسب، بل قد تؤدي إلى تدمير الكوكب والبشرية بأكملها».

في غضون ذلك أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، امس أن روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن رئيسي لسيادة ووحدة أراضيها. وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو «سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها»، مؤكداً على أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتطوير ترسانة الأسلحة الهجومية في المستقبل القريب.

من جهته قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن الغرب يريد محو روسيا من خارطة العالم، وإن الحرب في أوكرانيا مواجهة مع حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وأضاف باتروشيف أن روسيا تحتاج إلى جيش قوي واستخبارات لتحييد التهديدات العسكرية، معتبرا أن اكتفاء روسيا الذاتي يزعج الغرب الذي يسعى إلى تقطيع أوصال البلاد، حسب تعبيره.

وفي هذا السياق قال قائد مشاة البحرية الأميركية في اليابان، إن القوات الأميركية واليابانية تعملان على دمج هيكل قيادتهما بسرعة، وتوسيع نطاق العمليات المشتركة، فيما تستعد واشنطن وحلفاؤها الآسيويون «لصراع محتمل مع الصين مثل الحرب على تايوان».

وقال الجنرال جيمس بيرمان القائد العام لقوة الاستطلاع البحرية الأميركية الثالثة والقوات البحرية في اليابان لصحيفة «فايننشال تايمز» إن الولايات المتحدة وحلفاءها في آسيا يقومون بمحاكاة الأسس التي مكنت الدول الغربية من دعم «مقاومة أوكرانيا لروسيا» في الاستعداد لسيناريوهات مثل «الغزو الصيني لتايوان». وتابع «لماذا حققنا مستوى النجاح الذي حققناه في أوكرانيا؟ يرجع جزء كبير من ذلك إلى أنه بعد تحركات روسيا في عامي 2014 و2015، جرى الاستعداد للصراع في المستقبل بجدية» وأردف «نسمي ذلك إعداد المسرح، ونقوم بإعداد المسرح في اليابان، في الفلبين، وفي أماكن أخرى».

