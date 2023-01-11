صحيفة روسية: 4 دول أوروبية «مهددة بالزوال»

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: نشرت صحيفة «برافدا» الروسية مقالا تحليليا يتوقع ألا تقتصر تداعيات الحرب في أوكرانيا على موسكو وكييف، وأن تتجاوزهما لتشمل دولا أوروبية أخرى عديدة.

وأبرزت الصحيفة أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على خوض حرب مباشرة ضد روسيا إذا ما هزمت أوكرانيا في الحرب الطاحنة التي تدور حاليا، مما سيدفعها لاستخدام بلدان أوروبية أخرى لمواصلة حربها بالوكالة ضد موسكو. ورأت أن هناك دولا أوروبية مهددة بالزوال أو التعرض لدمار شديد بسبب الحرب غير المباشرة بين واشنطن وموسكو، وهي: بولندا، وليتوانياـ ورومانيا وفنلندا. وخلصت إلى أن جميع السيناريوهات تعتمد على ما ستتخذه روسيا من قرارات وفقا لمستوى التهديد الذي تشكله هذه الدول.