دا سيلفا يتهم الشرطة بـ«التواطؤ» مع المحتجين

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برازيليلا - الوكالات: انضم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مجموعة متزايدة من المسؤولين الذين وجهوا الاتهامات لقوات الأمن في البلاد، مع تزايد التساؤلات حول كيف تمكن المتظاهرون من اختراق المباني الحكومية، وإحداث فوضى داخلها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال دا سيلفا خلال اجتماع مع المحافظين «لقد أهملت شرطة العاصمة والاستخبارات في برازيليا التهديد بالهجوم».

وأضاف: «من السهل أن نرى من خلال اللقطات، رجال الشرطة يتحدثون مع المهاجمين.

وكان هناك تواطؤ صريح من الشرطة مع المتظاهرين». كما تعهد الرئيس البرازيلي بمعرفة «من قام بتمويل المتظاهرين».

من جانبها دعت الأمم المتحدة، السلطات في البرازيل إلى إجراء تحقيقات «عاجلة ومحايدة وشفافة» بشأن أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.

وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان صحافي، أعمال العنف التي قام بها آلاف من مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في مقار البرلمان والمحكمة العليا والقصر الرئاسي. وأعرب المفوض السامي عن صدمته إزاء هذه الأعمال التي وصفها بأنها هجوم على قلب الديمقراطية البرازيلية. وأوضح أن أعمال العنف «كانت ذروة لاستمرار تشويه الحقائق والتحريض على العنف والكراهية من قبل أطراف سياسية واجتماعية واقتصادية ظلت تشعل فتيل انعدام الثقة والشقاق من خلال رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية»، وفق البيان.

وأشار تورك إلى أن «قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة يقع في صميم المبادئ الديمقراطية الأساسية».

وأضاف أن الادعاءات «التي لا أساس لها» بشأن حدوث أعمال تزوير انتخابي تقوض الحق في المشاركة السياسية، مشددا على ضرورة التوقف عن نشر التضليل وأعمال التلاعب بالجماهير.

وفي واشنطن أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره البرازيلي في اتصال هاتفي عن دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل ولنتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دا سيلفا.

واستنكر بايدن أعمال العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية البرازيلية والتداول السلمي للسلطة. وقبل الرئيس البرازيلي دعوة من الرئيس بايدن لزيارة واشنطن في أوائل فبراير المقبل، وفق نص البيان المشترك.

