الأمم المتحدة: إعدامات إيران «قتل بتفويض من الدولة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اتهم مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام «كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة» مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات «قتل بتفويض من الدولة».

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان «تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة» موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعدمت إيران رجلين شنقا السبت لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين.

وقال البيان: إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين. وأدين الرجلان اللذان أعدما السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.

ويواجه نحو 100 شخص الإعدام على خلفية التحركات الاحتجاجية، وفق شبكات ومنظمات حقوقية.

على صعيد اخر سيناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان برنامج إيران النووي والتهديدات التي تشكلها طهران عندما يزور إسرائيل للاجتماع مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجديدة. وقال سوليفان «سأتوجه إلى إسرائيل وسيكون ذلك موضوعا جوهريا للمحادثات حين أذهب إلى هناك». وفي إفادة للصحافيين خلال زيارة الرئيس جو بايدن للمكسيك لم يقل سوليفان متى ستكون زيارته لإسرائيل. وأوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن العمل جار لتحديد موعد الزيارة.

وقال سوليفان إنه تم في الوقت الحالي استبعاد الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل بينما تضغط واشنطن على طهران لوقف إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا وتسعى لوقف حملة القمع ضد المتظاهرين الإيرانيين.

وتعارض إسرائيل محاولات بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني خشية ألا يوقف تطوير طهران لسلاح نووي. وقال سوليفان «ستتاح لنا الفرصة للتعامل بعمق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن التهديد الذي تشكله إيران وأعتقد أننا نتشارك نفس الأهداف الأساسية وسنعمل على تسوية أي خلافات بيننا بشأن التكتيكات، بنفس الطريقة التي فعلناها على مدار العامين الماضيين».

