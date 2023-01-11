كتاب هاري في أسواق بريطانيا رسمياً

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: طرحت، امس مذكرات الأمير هاري «البديل» في أسواق المملكة المتحدة، ما قد يتسبب في مزيد من الإرباك للعائلة المالكة. وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة منذ نشر «ديانا: هير ترو ستوري» عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون. وتسربت مقتطفات من الكتاب الذي سيصبح متاحاً بـ 16 لغة، بالإضافة إلى نسخة صوتية، إلى الصحافة منذ طرح المذكرات للبيع عن طريق الخطأ الخميس في إسبانيا. وتواصل وسائل الإعلام الكشف عن مذكرات الأمير البريطاني، والتي أطلق فيها سلسلة من الاتهامات الملتهبة ضد العائلة المالكة في المملكة المتحدة.