مصر: امتحانات أبناء المغتربين إلكترونياً.. وتحت إشراف السفارات

عربيات ودوليات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، عن جداول امتحانات الطلاب أبناء الجالية المصرية بالخارج، التابعين لمنظومة أبناؤنا بالخارج والمقرر أن تبدأ في14 يناير الحالي، وذلك على الرابط التالي: https://sabroad.emis.gov.eg/ وأكدت الوزارة عقد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، إلكترونياً لأول مرة تحت إشراف سفارات مصر في جميع دول العالم. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الامتحانات تعقد على نظام الفصلين الدراسيين، اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023، ويعفى الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. وفيما يلي خطوات تسجيل الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج: إتاحة تسجيل جميع الطلاب على المنصة الالكترونية أبناؤنا بالخارج. الدفع الالكتروني لرسوم الامتحانات من خلال المنصة. إنشاء رابط الكتروني يتم إرساله إلى المدارس للتعامل به والمتابعة من خلال المختصين بإدارة شؤون الطلبة في الخارج. إعداد حساب لكل مدرسة لتسجيل درجات الأنشطة. التواصل مع المدارس بصورة مباشرة لإرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين في جميع الصفوف (نسخة ورقية وأخرى الكترونية). استلام استمارات التقدم والمستندات لبحث مدى أحقية الطلاب في التقدم.