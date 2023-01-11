يوسف الجاسم: تمت مصادرتي كـ«إعلامي» بسبب «بدون رقيب»

النهار Plus

ضمن فعاليات نادي رقي وهو تحت مظلة الملتقى الاعلامي العربي تمت اقامة جلسة حوارية استضيف فيها الاعلامي القدير يوسف عبدالحميد الجاسم حيث شارك في الحضور العديد من الاكاديميين والمثقفين والكتاب والاعلاميين وشارك ايضا في الحضور كل من الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي والكاتب ماضي الخميس ورئيسة نادي رُقي لدعم الثقافة والاعلام الكاتبة رقية الشيخ.

في البداية توجه الجاسم بالشكر الى نادي رقي والملتقى الاعلامي العربي على الدعوة التي اتاحت له المجال في ان يكون ضيفا ضمن العديد من الاسماء الذين سبقوه وان كنت بذلت جهداً فهناك من يستحق هذا الجهد.

وبسؤاله عن توقف برنامج «قضايا وردود» قال: عندما توقف برنامج قضايا وردود في الكويت واضطررت الى التعاقد مع «اوربت» واتاحوا لي الفرصة ان استكمل البرنامج الحواري وتم تغيير الاسم الى «بدون رقيب» على حسب اقتراح احد الاخوان بعد ان علم ان سبب توقيف برنامجي السابق هو الرقابة ففضل ان يكون اسم البرنامج كما عرف به وبالفعل امضيت اربع سنوات مع اوربت حتى استدعاني د سعد بن طفلة وزير الاعلام الأسبق وقدمت برنامج «6/6».

واضاف ايضا «خلال تسجيل برنامج «بدون رقيب» في الكويت فوجئت بمنع التصوير في الكويت بأمر وزاري وقابلت الراحل الشيخ سعود الناصر وهو شخص اقدره وابلغني بهذا الامر واوضحت له البرنامج وما يسلط عليه الضوء الا انه هناك قرار اتخذ وابلغت ادارة اوربت ففضلوا ان يتم اختيار مكان افضل من ناحية الحريات وتم اختيار لبنان لاسباب عديدة.. وشعرت بانه نُفِّذت علي مصادرة كـ«اعلامي» واتضح بعد ذلك ان سبب المنع كانت هناك حلقة عن ازمة التعليم في العالم العربي وتطرق الضيف المشارك - وهو من الاقتصاديين المعروفين - الى مقارنة بين التسليح والتعليم في العالم وكيف ان الدعم الى التسليح اكثر من التعليم واتى بعد ذلك استنكار الى وزير الاعلام سعود الناصر كيف ان يوسف الجاسم وضيفه كويتيان ويتكلمان في برنامج غير كويتي يسيئ الى الدول العربية وصدر الامر الى وقف التصوير في الكويت نهائيا.

اما عن البداية قال «لا بد ان يكون هناك حلم وشغف وارادة وادارة وهذه الصفات يجب ان تتوافر سواء كنت في الاعلام او غير لانه بدونها ستكون في مهب الريح وهذه الامور سرت عليها منذ كنت موظفاً في «الكويتية» مع مجموعة من الاسماء وانضممت الى جمعية الخريجين ودخلت الى لجنة قضايا وردود وكنت شغوفا في هذا المجال وهناك برنامج يقدم ايضا في الاذاعة وكنت اتابعها كوني مهتماً بالقضايا العامة.. ودخلت الاعلام بالاضافة الى عملي في الكويتية منذ عام 73 وأنا في حالة موازنة بين عملي والهواية وبالتالي كانت هناك حصيلة 50 سنة من العمل الاعلامي بحوالي 13 برنامج حواري وتأثري الواضح في العديد من الاعلاميين العرب والعالميين وتعلمت منهم كيفية المحاورة».

وقال ايضا: تلفزيون الكويت والاعلام الكويتي هي مدرستي الاولى وهي الاساس وعندما فتحت عيني في التلفزيون اول شيء واجهني «زفة» من الراحل محمد السنعوسي وهي كانت بسبب الالتزام ومن بعدها تعلمت مبدأ الالتزام وأستذكر بالاضافة الى «بوطارق» كلا من جاسم شهاب وبدر بورسلي ورضا الفيلي والعديد من الاسماء التي تعتبر قامات اعلامية.

