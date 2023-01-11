«الثقافة في الكويت.. الشباب والمستقبل».. طموح ورؤية

النهار Plus

ضمن الفعاليات المتعددة التي تقيمها رابطة الادباء الكويتيين كان المهتمون على موعد مع ندوة بعنوان «الثقافة في الكويت.. الشباب والمستقبل» بالتعاون مع الملتقى الثقافي والتي اقيمت في مقر الرابطة بالعديلية وقد كانت على جلستين الاولى كانت بعنوان «اسباب تراجع الثقافة في الكويت» وشارك فيها كل من د. سعداء الدعاس والجازي السنافي وفهد الهندال وأدارها علي ابوالملح والجلسة الثانية كانت بعنوان «واقع المؤسسة الثقافية» وشارك فيها كل من د علي العنزي وعبدالله الفيلكاوي ومنال النشمي وادارتها هدى الكريباني.

في البداية ألقى مؤسس ومدير الملتقى الثقافي طالب الرفاعي كلمة قال فيها الوقت وحركة الأمم لا ينتظران أحداً، لذا بدا واضحاً للجميع تقهقر الثقافة الكويتية، وانحسار مدها، وبات السؤال: لماذا خفت ضوء الثقافة الكويتية؟، حاضراً في كل مناسبة. ومن هنا تحرّك «الملتقى الثقافي»، انسجاماً مع أهدافه وبالتعاون مع «رابطة الأدباء الكويتيين» لتنظيم وعقد ندوة «الثقافة في الكويت.. الشباب والمستقبل». حيث يطمح من خلال هذه الندوة الاستماع لآراء الشباب الكويتي المبدع والمثقف، ورؤيتهم لواقع المؤسسة الثقافية وما يقترحونه من حلول عملية، قد تساعد الكويت للعودة إلى مكانتها الثقافية العالية، خاصة وما تمتلكه من قدرات شخصية ومؤسساتية.

واضاف ايضا: تأتي هذه الندوة لتؤكد على مجموعة من القضايا منها أهمية الثقافة كونها تشكّل ركناً أساسياً في الهم الاجتماعي وضرورة الخروج بسؤال الثقافة من دوائر الكتّاب والمثقفين، ليكون قضية رأي عام والنظر إلى الشباب بصفته الراهن الأهم، والذي يقود الأمة إلى مستقبلها وأهمية التعاون الثقافي بين المؤسسة الثقافية الرسمية والأهلية، وبين مؤسسات المجتمع المدني وإن احتضان رابطة الأدباء الكويتيين لهذه الندوة، وبالتعاون مع الملتقى الثقافي، ليُقدم وجها مشرقاً من وجوه العمل الثقافي المشترك، بين مؤسسات المجتمع المدني، خاصة أنه يتوجه بصدق وشفافية وموضوعية للحديث عن قضية مهمة وشائكة، وتمسّ الكويت ومبدعيها ومثقفيها. وأننا لنتمنى لهذه الندوة النجاح في طرح الجديد، ومن ثم السير في هذا الجديد، وعبر التوصيات، إلى السادة المعنيين بالأمر الثقافي.

وقال ايضا: إن الاستعانة بالطاقات الشبابية لتأخذ مكانها على منصات الحوار والنقاش، وتحديداً في القضايا الثقافية والفنية، ليشكّل هدفاً أساسياً للملتقى الثقافي، وهذا ما حاولت الندوة إبرازه، من خلال تقديم وجوه شبابية قد تكون بعيدة عن المشهد الثقافي على السطح، لكني في العمق من العمل في مجال الثقافة.

وبعدها كانت هناك الجلسة الاولى وكانت بعنوان «اسباب تراجع الثقافة في الكويت» حيث تحدثت د. سعداء الدعاس قائلة تتناول الورقة بعض الإشكاليات التي يعاني منها المشهد الثقافي في الكويت، لعل أبرزها تغييب الدور الثقافي للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وجمعيات النفع العام، التي كانت متوهجة ثقافياً في السابق، فتقلص المشهد الثقافي في جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ورابطة الأدباء والملتقى الثقافي وبعض الجهات هنا وهناك.

الإشكالية الثانية تكمن في استعانة المؤسسة الثقافية ببعض الأسماء التي لا مُنجز لديها، فابتعدت الكثير من الأنشطة والفعاليات عن هاجس المتلقي واهتماماته، وتم تجريدها من اهدافها وتحولت إلى قاعات درس تقودها أسماء لا تملك في سيرتها الذاتية إلا ألقابا علمية خالية من الممارسة العملية.

الاشكالية الأخرى تكمن في تبدل المعايير، في السابق كان الاختيار يعتمد على الكفاءة أما الان فباتت المعايير تعتمد على العلاقات والانتماءات والشهادات التي لا علاقة لها بالابداع.

اما الجازي السنافي فقد قالت «هناك عوامل كثيرة أدت إلى تراجع الثقافة في الكويت، منها قصور في التشريعات وحماية حقوق الكتاب والمفكرين، وتقليص سقف الحريات وتحجيم الدور الثقافي للمؤسسات المختلفة، ومنع العديد من الأنشطة الثقافية والندوات الفلسفية، والتركيز فقط على الأمور السياسية، استخدام الصوت العالي والتهديد والوعيد وربما تغريدة لا تتعدى 60 كلمة يمكنها أن توقف وتمنع الأنشطة الثقافية، حتى أصبحت الكتابات والتفكير في اطار نمطي معين وفي حدود معينة لا يمكن الخروج عن اطرها، فيفسر الكاتب/ المفكر ما كتبه في النيابة بدلاً من تفسير القارئ للفكرة، كم شخص ابدى رأياً مختلفاً وقدمت شكوى بحقه؟ سقف الحريات اصبح يلامس رؤوسنا، بعد أن كان عالياً، وهذا من أسباب تراجع الثقافة. أصبح المجتمع اليوم منغلقاً على ذاته، نخاف من التقدم، نخاف على الصورة المحافظة للمجتمع، نحاذر من كلام الناس وتأثير التفرد على (سلوك القطيع)، نخاف على مشاعر الجماعة وحديث الجماعة، وفكر الجماعة، وسلوك الجماعة، بينما تتقدم الدول وتزدهر ثقافياً وعملياً، وتصدر الكتب والأبحاث والعلوم، والأدب والشعر، ونحن نحوم في فلك الخوف والرهبة.

التراجع الثقافي في الكويت لم يأت من فراغ، ولم يكن يوماً صدفة، ولا هو أمر عشوائي، بل هو عمل منظم، اتخذ من الفوضى الفكرية شعارا لها نتمنى ان نخرج من عصور الظلمات الى النور ونتوجه نحو شمس الحرية والثقافة كما كنا وأفضل. كما شارك فهد الهندال قائلا «إن ما تمر به الكويت اليوم هو مرحلة عنق الزجاجة، فإما تستعيد ريادتها الثقافية في المنطقة، وإما تبقى في ركب متأخر عن الدول التي سبقتنا بأشواط عديدة في تنويع وخدمة الثقافة والمثقفين من خلال مشاريع جديدة ورؤى متطورة وضعتهم في مقدمة الدول الراعية والحاضنة لإبداعات ومشاريع المبدعين والمثقفين. نحن لا نتحدث عن دعم مادي بحت، بقدر ما نتحدث عن دعم معنوي يتمثل بإتاحة الفرص وتطويع مباني الدولة الثقافية لهم والمشاركة في صنع القرارات والرؤى الثقافية المستقبلية، عبر تنوع المجالات الثقافية، والأخذ بالاعتبار بمنجزهم الثقافي وخبرتهم في المشاركة الجادة في المحافل الثقافية داخل الكويت وخارجها، وأن ينتموا لجيل قادم يستحق اتاحة المجال له في عضوية المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، والمجلس الأعلى للتخطيط، والمجلس الأعلى للتعليم، لكون هذه المجالس هي المشكّلة لمستقبل الإنسان في الكويت.

وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان «واقع المؤسسة الثقافية» وشارك بها كل من د علي العنزي و عبدالله الفيلكاوي ومنال النشمي وادارتها هدى الكريباني.

في البداية دعا د على العنزي بورقته الموسومة بعنوان المسرح والمجلس الوطني، إلى تشكيل لجنة الدائمة للمسرح ليست موسمية، ولا يهم أن تكون أفرادها محدودين.

وقال: «هذه اللجنة هي بمثابة النواة المركزية التي تختص بالمسرح، تخطط له، وتحضر لإقامته، وهذا يعني كل ما يحدث في الكويت على صعيد المسرح، بعيداً عن سراديب الورقيات والأختام».

ومضى يقول: «من الضروري ان يكون لهذه اللجنة ممثلون لدى اختيار التجارب المميزة، لتحديد ما هو جديد في الحياة المسرحية، وكيفية انتقاء الأعمال المميزة بما يحقق الغايات». وأعرب العنزي، عن أمله أن تمتد الأنشطة المسرحية طوال السنة، لا أن تُعلب في يوم أو يومين، ولا يعني هذا أننا نريد مضاعفة ضوضاء ودوي الإعلان والإعلام، بل أن نخلص المسرح منهما إذا أمكن، كي يصبح بوسع كل فرقة أن تقدم عدداً من العروض تتيح الفرصة لعدد كبير من المتفرجين أن يروها، ومن جهة أخرى يمكن أن نكسب موسماً مستمراً وغنياً.

اما عبدالله الفيلكاوي فقال «النقد الثقافي هو تضافر جميع العلوم لتشخيص مسألة واحدة، ومن هذا المنطلق نستعين بعلم الطب في محاولة الإجابة على هذا السؤال، في الطب الا يمكن تقديم علاج قبل تشخيص الحالة وكذلك في أي مسألة أخرى لا يمكن تقديم الحلول لمسألة غير مشخصة فلذلك علينا أولاً أن نشخص الحالة وتشعباتها والحقول الثقافية في الكويت.

والا اننا في الكويت لا نملك أي دراسات إحصائية أو مؤشرات قياس معتمدة فإن الباحث في هذا الموضوع عليه أن يبني أفكاره على الخبرة الشخصية والمعارف الشخصية من هنا يمكننا القول أن مأشرات القياس التي يمكن أن تقودنا إلى الحل هي التالي معرفة) أعداد الكتاب والادباء، والمؤسسات الثاقفية، والمكتبات، والكتب.

وشاركت منال النشمي قائلة « هناك تحديات نشير اليها ومنها الميزانية وقدرة قيادات المؤسسات الثقافية على إقناع مجلس الوزراء بأهمية هذا القطاع وأثره في بناء الوطن وسمعته محليا ودوليا والقدرة على مواكبة العالم الرقمي والتحول السريع حيث أضحت المواقع الالكترونية والتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في يومنا هذا حلقة التواصل المباشر بين المؤسسات الثقافية والجمهور وإهمالها سيؤخر نمو هذه المؤسسات ويسيء لسمعتها والمحتوى التفاعلي وأقصد به ردود أفعال الجمهور حول المحتوى الذي يجب نشره بحيث يقدره الجمهور ويتفاعل معه».

