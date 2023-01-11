.. وبيل أيضاً

دوليه

اعلن الجناح الويلزي غاريث بيل اعتزاله اللعب على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني واضعا حدا لمسيرة مظفرة في كرة القدم. وقال بيل على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن اعتزالي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية».

واضاف «أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد منحتني حقا بعضا من أفضل اللحظات في حياتي. أعلى المستويات على مدار 17 موسما وسيكون من المستحيل تكرارها بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي».

وقاد بيل منتخب بلاده الى نهائيات كأس اوروبا مرتين عامي 2016 وذلك للمرة الاولى في تاريخه وبلغ معه نصف النهائي، ثم 2021، والى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الاولى منذ 1958، كما احرز في صفوف ريال مدريد الاسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013-2022).

ويملك بايل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ويلز، وافضل هداف في صفوفه.

وخاض بايل اللاعب السابق في ساوثمبتون وتوتنهام وريال مدريد ولوس أنجليس اف سي، آخر مباراة له في صفوف منتخب بلاده في 29 نوفمبر الماضي ضد انكلترا في دور المجموعات من مونديال قطر.

