ريال مدريد وفالنسيا في «سوبر الرياض»

دوليه

يلتقي اليوم ريال مدريد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض. ووصلت أول من أمس، بعثة ريال مدريد، إلى الرياض، استعدادا لخوض منافسات البطولة. وسبق الفريق الملكي في الوصول إلى الرياض فريقي ريال بيتيس وفالنسيا، بوصلهما في وقت سابق إلى مطار الملك خالد الدولي. ويحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الرياض منافسات السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق، هي ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا. ويلعب ريال مدريد بطل الدوري مع فالنسيا، فيما يلتقي ريال بيتيس بطل كأس إسبانيا، منافسه برشلونة، ليتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية على لقب كأس السوبر. وتعد هذه النسخة هي الثالثة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية، بعد نسخة عام 2020 التي أقيمت في مدينة جدة، وتوج بلقبها ريال مدريد على حساب أتلتيكو مدريد، فيما احتضنت مدينة الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022، وتوج بلقبها أيضا ريال مدريد، بعد فوزه على أتلتيك بلباو.

