رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لزيدان

دوليه

توالت أول من امس ردود الفعل المنددة بتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بشأن زين الدين زيدان. ورغم أن لوغريت تراجع عن تصريحاته قائلا إنها «لا تعكس إطلاقا» أفكاره ولا تقديره لصانع ألعاب منتخب «الديوك» السابق، إلا أن دعوات تعالت بالأوساط السياسية والرياضية مطالبة بتنحيته.

وبعد أن أثارت جدلا واسعا في فرنسا والعالم، اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي عن تصريحاته بشأن أسطورة منتخب «الديوك» زين الدين زيدان، وأقر بأنها بـ «غير لائقة». وقال لوغريت معتذرا: «ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم.. فهي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان (زيدان) ولا المدرب الذي أصبح». وكان لوغريت صرح الأحد في حديث لـ «راديو مونت كارلو» ، وردا على سؤال بشأن ما إذا كان زيدان قد اتصل به في الأيام الأخيرة: «زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبا يا سيدي، لا تقلق، ابحث عن ناد آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان»؟

وقد تحدثت وسائل الإعلام الرياضية الفرنسية قبل مونديال قطر 2022 عن احتمال تولي زيدان تدريبات منتخب بلاده في حال عدم تجديد عقد ديدييه ديشان. لكن الاتحاد الفرنسي مدد عقد القائد السابق لأبطال العالم 1998 (برفقة زيدان) لغاية 2026. وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي انتقادات واسعة في صفوف السياسيين والرياضيين. واعتبر النجم الدولي لنادي باريس سان جرمان كيليان مبابي في تغريده على حسابه في تويتر: «زيدان هو فرنسا. لا نقلّل من احترام الاسطورة بهذه الطريقة».

من جهته، استنكر نادي ريال مدريد حيث كان زيدان لاعبا بارزا لمدة خمس سنوات قبل أن يصبح مدربا له، التعليقات «المؤسفة» التي أدلى بها لوغريت بشأن «أحد أكبر أساطير الرياضة في العالم». وتابع النادي الإسباني: «تُظهر هذه التصريحات عدم الاحترام لأحد أكثر الشخصيات المحترمة من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم ونادينا ينتظر التصحيح الفوري. يجسد زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا، والعديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب». وأردف ريال مدريد: «تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضا عن قائدنا كريم بنزيمة». إلى ذلك، طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا لوغريت بالاعتذار من زيدان، ونشرت تغريدة على تويتر كتبت فيها: «تصريحات بعيدة عن الواقع مرة أخرى وهذه المرة مع عدم احترام مخزي لأسطورة كرة القدم والرياضة. لا ينبغي لرئيس أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك».

