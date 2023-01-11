ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في السعودية

دوليه

من المتوقع أن يخوض نادي باريس سان جرمان في 19 يناير مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض. ما يعني مواجهة جديدة بين كريستيانو رونالدو، الذي انتقل لـ «النصر» مقابل صفقة قياسية، وخصمه التاريخي ليونيل ميسي. وجمعت اللاعبين منافسة شرسة عندما كانا يلعبان في الدوري الإسباني بين 2009 و2018، رونالدو في ريال مدريد وميسي في برشلونة. وأكد مدرب النصر، الفرنسي رودي غارسيا، أول من أمس إقامة المباراة وقال: «سيكون مزيجا بين الهلال والنصر. من أجل التطوير، أن نرى باريس سان جرمان واللاعبين العظماء في صفوفه، إنه في الواقع أمر جيد الشيء الرئيسي هو أن هذا يوضح مدى حرص السعودية على الرياضة وكرة القدم». وستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات. وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

وسيتوجه باريس سان جرمان في 17 من الشهر الحالي إلى الدوحة حيث يستمر في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.

وكان «الدون» (رونالدو) انتقل بصفقة خيالية إلى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025 مقدرة بـ200 مليون يورو قادما من مان يونايتد. يأتي وصوله في إطار رغبة السلطات السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب توقعات.

