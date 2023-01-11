صلاح «الرياضي العربي الأبرز»

دوليه

فاز النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنكليزي، بلقب “الرياضي العربي الأبرز في العام 2022” وفق استطلاع للرأي أجرته قناة “RT” الناطقة بالعربية. وحصل صلاح على 2823 صوتا، ما يشكل 28.6 % من أصل 9840 صوتا شارك في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى في التاسع من يناير الحالي. وجاء مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي في المركز الثاني بحصوله 2427 صوتا، بواقع 24.7 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين. وحل لاعب الوسط الدولي السعودي سالم الدوسري في المركز الثالث مع 1195 صوتا (12.1 بالمئة من إجمالي الأصوات). مارتينيز مدرباً للبرتغال أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أول من أمس تعيين الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرباً للمنتخب الأول. ويأتي تعيين مارتينيز في خطوة مفاجئة بعد أسابيع من خروجه مع منتخب بلجيكا من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022.