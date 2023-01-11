كاساس: أُجبرنا على تغيير النهج

دوليه

عبر الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق عن سعادته بتجاوز عقبة المنتخب السعودي والفوز عليه 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وتصدر المنتخب العراقي المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي تغلب على اليمن 3-2 أول من أمس أيضاً في الجولة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط، وسيتعين عليه الانتصار على عمان في الجولة الأخيرة، من أجل التأهل لنصف النهائي. أما المنتخب العراقي فيحتاج للتعادل أمام اليمن في الجولة الأخيرة، من أجل ضمان التأهل.

وقال كاساس في المؤتمر الصحافي إنه اعتمد على الكرات الطويلة بسبب الأحوال الجوية وغزارة الأمطار. وأضاف: «مثل هذه مباراة اليوم كان الفوز فيها يعتمد على الفريق الذي سيقلل من أخطائه في الملعب بسبب الأمطار الغزيرة، وأجواء المباراة التي تأثرت فيها أرضية الملعب لدرجة أننا عمدنا لتغيير أسلوب لعبنا في اللحظات الأخيرة قبل بداية المباراة». وتابع: «أجبرنا على تغيير النهج باعتماد الكرات الطويلة، وضرورة الحصول على الكرات الثابتة، والدليل إن الهدفين من ركنيتين». وأردف: «أثمن دور الجماهير العراقية التي ساندت ودعمت أسود الرافدين طيلة دقائق المباراة رغم سوء الأحوال الجوية، لكن مشهدا مثل هذا تجده إيجابيا في دعم الفريق، ولمست الفرحة لدى العراقيين، ووصلتني الكثير من رسائل التهنئة من بغداد، وأنا مسرور لفرحة العراقيين». وأشار مدرب منتخب العراق إلى أن مباراة اليوم كانت بدنية أكثر من كونها فنية بسبب الأرضية. وختم: «جدول المباريات المضغوط سيجعلنا نحاول التدوير بإشراك اللاعبين من مباراة إلى أخرى من أجل منح الراحة لبعض اللاعبين الذين بذلوا جهودا كبيرة».

وفي مباراة ماطرة وأجواء مناخية صعبة، تقدم المنتخب العراقي بواسطة إبراهيم بايش من تسديدة قريبة من المرمى، في الدقيقة 30. وأضاع المنتخب العراقي عددا من الفرص كانت كفيلة بزيادة غلته، قبل أن ينجح بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 86، عن طريق رأسية للمهاجم أسو رستم.

